韓國候任總統尹錫悅：應擴大參與四方安全對話

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）美韓峰會5月下旬將登場，韓國候任總統尹錫悅接受媒體訪問透露對四方安全對話（Quad）工作小組的立場，表示韓方參與不應侷限於疫苗合作，應擴大至氣候問題及尖端技術等領域。

美國之音（VOA）今天刊出尹錫悅受訪報導，尹錫悅就21日將舉行的美韓峰會表示，這次峰會預計就去年韓國總統文在寅與美國總統拜登會面後發表的共同宣言內容再做補強，補上當時未提及的內容。

尹錫悅說，去年宣言就Quad工作小組僅提及疫苗合作，「參與工作小組活動範圍應再擴大，包括氣候問題或尖端技術領域」，展現出不同於文在寅政府的積極態度。

Quad被認為是美國為向中國施壓而推動的聯盟活動，參與國家包括美國、日本、印度及澳洲。為合作因應國際問題，Quad成立關於氣候變遷、COVID-19疫情及尖端技術等3大領域工作小組，開放其他國家專家參與，韓方先前對此多保持模糊態度。

對於美韓同盟方向，尹錫悅表示，不限於軍事安保，應進一步擴大在經濟、尖端技術、國際供應鏈及氣候變遷等其他國際問題上的普遍同盟關係。

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至於從美方收回戰時作戰指揮權的時程，尹錫悅認為不必急於一時，按目前步調進行即可，「重點是我們必須保有一定程度的監視、偵查、情報能力，足以用於作戰指揮」。但他坦言，「足以用於防衛系統的監視、偵查資產的準備仍不足」。

被問及是否有與北韓領導人金正恩會面的想法時，尹錫悅說：「沒有迴避的理由。」但若只是見個面、作秀，沒有實際成果，對兩韓關係沒有任何幫助，「我認為應該可以從文化、體育交流等慢慢推進」。（編輯：馮昭）1110507