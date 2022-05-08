北京列清單 控美國國家民主基金會是白手套

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（中央社台北8日電）中國外交部7日晚間發布「關於美國國家民主基金會的一些事實清單」，當中控訴美國國家民主基金會是美國政府的「白手套」，並聲稱其為「港獨」、「台獨」等撐腰。

美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED）成立於1983年，為一非營利、非政府組織，致力於促進美國以外國家或地區的民主發展。

中國外交部7日晚間發布「關於美國國家民主基金會的一些事實清單」，指控NED「打著『促進民主』的幌子，顛覆別國合法政府，培植親美傀儡勢力」。

這份清單首先簡介NED組織架構，後又以5大項指控NED，包含「策動顏色革命，意圖顛覆目標國政權」、「勾結當地政治團體，干預他國政治議程」、「資助分裂勢力，破壞目標國穩定」、「炮製虛假資訊，炒作反政府言論」、「資助活動和學術專案，搞意識形態滲透」。

清單除羅列NED在國際資助哪些非政府組織外，又指NED「插手香港選舉，干涉中國內政」，試圖影響香港民主化進程、「資助香港反對派」，策畫占中行動。

清單也指出，NED提供「疆獨」組織資金；壯大「藏獨」勢力，推動西藏問題國際化；支持「港獨」，包含在2019年反送中運動期間，安排示威者赴國際社會宣傳，資助組織活動經費，多次派員赴港指導抗爭活動；2021年進一步加大扶植流亡海外「港獨」分子群體。

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這份清單還列出，今年3月27至30日，NED會長威爾森（Damon Wilson）訪問台灣，並舉辦記者會，宣布將與台灣民主基金會合作，於2022年10月在台北舉辦世界民主運動全球大會；直指這是「打著所謂『民主』幌子為『台獨』勢力撐腰」。

清單批評NED以資助、頒獎等方式鼓勵各國異見人士幫助美國「輸出民主」，這些獲得資助或是獎項的人士包括前香港議員羅冠聰、前香港本土民主前線發言人梁天琦、第十四世達賴喇嘛、中國北京維權律師江天勇、前總統陳水扁的夫人吳淑珍等人。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110508