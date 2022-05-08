俄羅斯：英國網紅在哈薩克貝康諾太空發射場被捕

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英國旅遊網紅里奇兩個月前拍攝乘坐難民火車離開基輔的影片。影片來源：bald and bankrupt

（中央社倫敦7日綜合外電報導）俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）今天表示，英國旅遊網紅里奇（Benjamin Rich）在哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）遭到逮捕。

里奇以常去偏遠、有時甚至是危險的地區為主，他的Bald and Bankrupt頻道有353萬粉絲。

羅戈辛今天在線上貼文說，里奇與阿莉娜．慈魯芭（Alina Tseliupa）在貝康諾太空發射場一個發射台附近被捕。

羅戈辛表示，當地官員判斷，這兩人是想「參與某種程度的違法活動」。

里奇的影片常常會有名叫阿莉娜的女子現身，但不清楚今天和他一同被捕的阿莉娜是否就是常在他片中現身的阿莉娜。

里奇最近1部影片是在敘利亞拍攝，4月24日張貼上網。

英國外交部尚未回覆記者詢問。

貝康諾在蘇聯時期是一座不對外開放的城鎮，現在則已開放觀光，但須向俄羅斯聯邦太空總署提出申請才能前往貝康諾以及太空發射場。這座發射場位於哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）西南方約1100公里處。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110508

在傳出遭逮捕後，里奇在社群網站澄清自己並未被捕，只是被俄羅斯警方「訊問」幾小時而已。（圖取自instagram.com/realbaldandbankrupt）