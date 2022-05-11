COVID-19全球最新情報5/11

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（中央社台北11日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，台灣新增本土病例再創新高；中國疫情則持續趨緩；美國染疫不治人數直逼100萬大關。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間11日上午7時，全球至少626萬7178人感染COVID-19病逝，至少5億1854萬4917人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心10日宣布，新增5萬780例COVID-19本土病例，再創新高，死亡個案增12例，中症增34例及重症增14例。

自5月1日截至10日，輝瑞及默沙東等兩款口服藥近日每天平均開立約100人份左右，但9日用量有明顯成長，單日開逾千人份，分別為輝瑞約819人份、默沙東約218人份，是單日用藥最高的一天。

指揮中心指揮官陳時中表示，擬開放2個月時間讓民眾進口自用快篩，雖不限廠牌、不用通過EUA，但成效自負、不得販售，也不適用任何防疫規定。

● 中國

中國疫情持續趨緩，官方10日通報，新增3426例本土病例，其中上海市占3014例，首都北京市占74例；新增6人病亡，都是上海病例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，9日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例357例，本土占349例，其中以上海市的234例最多，其次為北京市的61例，河南省也有25例；另有境外移入8例。

當天並新增6例病亡，均為本土病例，均在上海。隨著疫情逐漸受控，上海市內的餐飲業逐步恢復，大型商場採取閉門經營的方式重新開業。

● 香港

香港10日新增273例確診病例，當中27例為境外移入，其餘均為本土病例。過去一天又有5人染疫死亡。

香港第五波疫情迄今累計逾119.4萬確診病例，9139名確診患者死亡，病死率0.765%。

※ 歐洲

● 挪威

挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）表示，挪威COVID-19疫苗過剩，由於低收入國家需求下降，已經丟棄超過13萬7000劑疫苗。

挪威已捐贈740萬劑疫苗給超過25個國家，主要是透過聯合國支持的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）以及雙邊捐贈。

根據挪威公共衛生署，93.1%的18歲以上民眾已接種第一劑疫苗，而90.7%民眾接種了兩劑。

※ 美洲

● 美國

美國染疫不治人數直逼100萬大關，華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）9日敲鐘千次，向死者致哀，每敲一次代表1000名病歿者。

法新社報導，美國是全球COVID-19死亡人數最多的國家，其後依序為巴西、印度和俄羅斯。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新數據顯示，截至9日，全美有超過99萬5000人染疫喪生。（編輯：陳昱婷/核稿：林治平、劉文瑜）1110511