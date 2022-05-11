遼寧艦在台灣附近海域長期訓練 日方加強警戒

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本防衛省統合幕僚監部表示，中國遼寧號航空母艦從5月3日到9日，一連7天在太平洋演練艦載機起降；日媒報導，防衛省認為此次是在台灣附近海域的長期訓練，已加強警戒。

統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）昨天表示，海上自衛隊5月9日上午10時左右，在日本沖繩縣石垣島南方約200公里海域，確認4艘中國海軍艦艇航行。這4艘艦艇包括遼寧號航艦、2艘052D型飛彈驅逐艦及1艘901型綜合補給艦。

統合幕僚監部指出，繼5月3日到8日後，海上自衛隊再度確認遼寧艦在9日上午10時起到晚間8時止，一連7天實施艦載戰機殲-15與直升機直-9起降演練。

此次遼寧艦編隊南下，5月1日及2日在東海被海上自衛隊確認後，穿越日本沖繩本島與宮古島間海域南下。日本出動隸屬第一護衛隊的出雲號直升機護衛艦（相當於輕航艦），進行必要情蒐與警戒監視。

共同社中文網報導，防衛省認為此次是在台灣附近海域的長期訓練，已加強警戒。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110511