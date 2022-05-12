COVID-19全球最新情報 5/12

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（中央社台北12日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，世衛直指中國清零政策無法持續，應改變政策；紐西蘭7月31日午夜起全面開放國界，比原定計畫早兩個月。

世界衛生組織（WHO）表示，中國採取具代表性的清零策略無法持久，並表示他們已告知北京當局，呼籲中國改變抗疫政策。中國外交部發言人趙立堅回應，中方希望有關人士能客觀理性看待中國防疫政策，「不要發表不負責任的言論」。

世衛表示，目前在全球共發現348起原因不明的可能肝炎病例；此外，有關單位正加緊腳步，研究腺病毒和COVID-19感染在其中扮演的潛在角色。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間12日上午7時，全球至少625萬7563人感染COVID-19病逝，至少5億1926萬7668人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中11日在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，新增5萬7188例本土個案，創下單日新高，確診個案中新增60中症、9重症，8例死亡個案。另新增28例境外移入病例。

陳時中進一步說明，新增本土個案分布縣市前5名，分別為新北市1萬9620例最多、桃園市9751例次之、台北市8265例第3、台中市3356例第4、高雄市3153例第5。

● 中國

中國這一輪疫情呈緩和趨勢，官方通報，10日新增1847例病例（含確診者和無症狀感染者），其中上海市占1487例，北京市占37例；新添來自上海7例病亡，現有重症患者484人。

上海疫情降溫，單日新增病例數回到封城前的水準。據通報，10日新增本土確診病例228例和無症狀感染者1259例。新增病例均在隔離管控中發現，代表上海再次達成「社會面清零」。

過去一週以來要求居民「足不出戶」的河南省鄭州市，官方10日深夜發布，11日起調整主城區疫情防控措施，除了封控區和管控區外，恢復正常上班、上學等。

中國下令大城市建立步行15分鐘核酸檢測「採樣圈」，被視為繼封城後又一超大規模的社會實驗。據專業機構估算，常態化PCR檢測恐年耗人民幣1.45兆元，相當於中國2021年GDP的1.5%。

● 香港

香港官方11日通報單日新增280例確診案例，其中32例為境外移入；近兩週來，確診數平均維持在單日300例左右低水平。

衛生官員同時公布，過去1天香港再有3名確診者死亡，這波疫情累計9142人死亡。

● 日本

日本各地疫情持續升溫，東京已連續5天單日新增確診病例高於上週同日；沖繩縣11日新增病例較上週三大幅增加，再創當地單日新高紀錄。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至11日晚間6時止，日本全境單日新增4萬5957例確診病例，及41例死亡病例。

日本內閣官房長官松野博一11日表示，若在戶外人與人之間可維持足夠的距離，就沒有必要一定要戴口罩，尤其是氣溫與濕度都很高的時候，戴口罩容易造成中暑。

※ 大洋洲

● 紐西蘭

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）11日宣布，紐西蘭將自當地時間7月31日晚間11時59分起全面恢復開放國界，屆時港口同步開放，歡迎遊輪重返當地港口。路透社報導，7月底開放國界，比政府先前提出的時間表早了兩個月。

來自美、英等不需簽證即可造訪紐西蘭的國家，且已接種疫苗的旅客，已可於5月1日起入境。

※ 歐洲

歐洲聯盟航空安全總署（EASA）和歐洲疾病預防管制中心（ECDC）11日宣布，從16日開始，在歐洲的機場和航班上都不必戴口罩。

※ 美洲

● 美國

美國職棒克里夫蘭守護者原訂11日客場出戰芝加哥白襪，但比賽因多人確診而延期，染疫名單中包括總教練法蘭科納（Terry Francona）。

這是美國職棒2022年球季第一場因為COVID-19群聚感染而延期的比賽。大聯盟聲明，比賽延期目的是用來進行更多篩檢並調查接觸足跡。（編輯：林沂鋒/核稿：楊昭彥、張曉雯）1110512