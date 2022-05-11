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歐洲機場及航班不再強制旅客戴口罩 5/16上路

2022/5/11 21:02（5/11 21:42 更新）
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歐洲機場及航班16日起不再要求旅客戴口罩。圖為德國法蘭克福機場旅客。（圖取自facebook.com/FrankfurtAirport）
歐洲機場及航班16日起不再要求旅客戴口罩。圖為德國法蘭克福機場旅客。（圖取自facebook.com/FrankfurtAirport）
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（中央社倫敦11日綜合外電報導）歐洲聯盟航空安全總署（EASA）和歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天說，從5月16日開始，在歐洲的機場和航班上都不必戴口罩。

歐盟航空安全總署署長基伊（Patrick Ky）說：「從下週開始，在所有情況下，航空旅行中不再需要強制戴口罩，這符合歐洲各國政府對公共交通不斷變化的要求。」

義大利、法國、保加利亞和其他歐洲國家，一直在放寬或終止許多或是所有防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳播的措施。

美國方面，在佛羅里達州的一名聯邦法官裁定，美國政府對於在公共交通工具上強制戴口罩的規定違法之後，多家美國航空公司4月表示，他們不再要求戴口罩。

歐洲疾病預防管制中心等機構說，在強制戴口罩的要求取消後，各地戴口罩的規定預計會變得不一致；航空公司被告知，若往返航班的目的地仍需要在公共交通工具上戴口罩，則應鼓勵乘客在航班上使用口罩。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110511

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