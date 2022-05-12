拍賣史上最大白鑽 228克拉「巨石」6.6億落槌

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（中央社日內瓦11日綜合外電報導）有「巨石」（The Rock）之稱、重達228.31克拉的白鑽今天在瑞士日內瓦拍賣，以2190萬美元（約新台幣6.6億元）落槌；這是拍賣史上出售的最大白鑽。

法新社報導，拍賣公司佳士得（Christie）今天在日內瓦拍賣這顆比高爾夫球還大的梨形白鑽。

一顆163.41克拉的白鑽2017年在日內瓦拍出3370萬美元（約新台幣10億元）天價，外界曾對「巨石」能否打破這項世界紀錄寄予厚望。

完美對稱的「巨石」由北美不具名的持有人出售，一名私人收藏家透過電話競拍購得。

佳士得珠寶部國際主管卡達奇亞（Rahul Kadakia）在奢華的貝爾格四季酒店（Hotel des Bergues）敲下拍賣槌時，掌聲雷動。

白鑽顏色等級為D（無色）至Z（淺黃），卡達奇亞告訴法新社，儘管未能打破整體紀錄，「巨石」還是創下了G色等級白鑽每克拉拍賣價的新高世界紀錄。

日內瓦佳士得拍賣行珠寶部負責人佛西特（Max Fawcett）說，與「巨石」大小和質量相似的鑽石屈指可數。

這顆20多年前在南非開採並拋光的巨鑽曾在杜拜、台北和紐約等世界各地巡迴展出。

此外，與「巨石」一同拍賣的另一顆鑽石也相當引人注目。這顆枕形切割豔彩黃鑽名為「紅十字」（The Red Cross），重達205.07克拉，以1420萬瑞士法郎（約新台幣4.2億元）成交，高於預期的700萬至1000萬瑞士法郎。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110512