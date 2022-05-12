睽違3年 日產汽車全年淨利首度虧轉盈

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（中央社東京12日綜合外電報導）日產汽車今天公布財報，睽違3年全年淨利首度虧轉盈，2021會計年度淨利2155億日圓（新台幣500億元），援引理由包括致力節省成本以及美國市場銷售強勁，但也發布審慎未來展望。

日產（Nissan）先前一直竭力應對需求放緩以及前董事長兼執行長戈恩（Carlos Ghosn）被捕事件的後續衝擊，當前正在執行包括縮減車款、削減成本和整頓營運等計畫。

日產公布財報指出，截至2022年3月底止的2021會計年度淨利2155億日圓（16.7億美元），超出原本預測的2050億日圓，也是自2018-19會計年度以來首度獲利，而前一年度的2020年則為虧損4486億日圓。

但展望未來，日產警告指出，由於半導體供應短缺、原物料價格和物流成本攀升、烏克蘭危機以及中國防疫封控衝擊零組件供應等，未來市場環境將較2021會計年度更嚴峻。

日產預測2022會計年度淨利為1500億日圓，追隨其他汽車製造廠商的腳步，在面臨供應受阻擾逆風下，採取保守立場。

日產2022年度營收預估達10兆日圓（較2021年度增加1兆5754億日圓），全年可望銷售400萬輛（較2021年度增加12萬4000輛）。（譯者：劉學源\核稿：戴雅真）1110512