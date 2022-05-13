新加坡確診上升 衛生部長：無證據顯示新一波疫情

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（中央社記者侯姿瑩台北13日電）新加坡近來單日確診數攀升，衛生部長王乙康表示，社區病例雖增加但並非每隔幾天就倍增，「沒有證據顯示出現新一波疫情」；隨著社交活動幾乎完全開放，病例數增加是可預期的情況。

新加坡最近單日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診數從先前1000多至2000多起攀升至3000多、4000多起。王乙康昨天透過臉書發文表示，有些民眾對此感到擔憂，也有人關心防疫措施是否會因此調整。

他指出，雖然社區病例上升，但並非每隔幾天就倍增，「因此沒有證據顯示出現新一波疫情」。隨著新加坡自4月26日起幾乎開放所有社交活動，病例數上升也是可預期的情況。

王乙康說，絕大多數病例都是輕症且可在家休養、康復。新加坡疫苗接種率高、再加上先前感染但已痊癒的案例，對病毒已有很強的抵抗力，「我們應該可在不調整現行安全管理措施下，度過最近病例增加的階段」。

不過，他也強調，將持續密切關注疫情發展，特別是若出現新變異株，情況可能很快就有變化。

新加坡疫情趨穩之際，自4月26日起解除大部分防疫措施，包括社交聚會及家庭訪客不再有人數限制；取消社交距離措施；允許所有員工返回辦公場所上班；取消超過1000人的大型活動人數限制。

不過，民眾外出時，仍須遵守室內場所必須戴口罩的規定，包括搭乘大眾運輸工具時。戶外則可選擇不戴口罩。

據衛生部統計，新加坡昨天新增3645人確診，再添3起死亡病例；累計123萬2559人確診，其中1361人病故。

衛生部指出，過去28天內共有7萬7311人確診，99.7%為輕症或無症狀，0.2%需要輸氧治療，0.02%收治於加護病房，0.03%為死亡案例。

疫苗覆蓋率方面，截至11日，新加坡92%人口已完整接種，75%打了追加劑。星國人口約550萬。（編輯：林憬屏）1110513