參院1共和黨議員阻撓 美400億元援烏法案卡關

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國參議院民主共和兩黨領導人難得意見一致，試圖快速通過一項援助烏克蘭的400億美元計畫，但遭到共和黨籍聯邦參議員藍德．保羅阻撓，法案將推遲至下週表決。

路透社報導，聯邦眾議院在10日批准向烏克蘭提供一系列額外援助，參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）與共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）力圖通過，但遭財政保守主義的赤字鷹派議員藍德．保羅（Rand Paul）擋下。

藍德．保羅要求修改法案，設置監察長監督對烏克蘭的開支。這場僵局將法案推遲到下週通過。

隨著烏克蘭援助法案陷入參議院的程序問題，舒默懇求迅速行動，他說：「援助方案已準備就緒，兩黨絕大多數參議員都希望通過。如果參議員保羅堅持他的魯莽要求…他唯一能做到的，就是隻身拖延烏克蘭迫切需要的援助。」

若沒有保羅的同意，參議院必須依據議院晦澀的規則，遵循冗長程序來通過法案。

美國總統拜登先前已要求國會額外批准規模330億美元的對烏援助，議員後來決定在拜登提議的基礎上，再加碼軍事與人道資助。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110513