英國政府厲行撙節 計劃砍1/5公務員職位

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國主管脫歐機會和政府效率的部會首長芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）今天表示，受到政府最新撙節方案影響，有數以萬計英國公僕恐失去工作。

法新社報導，「天空新聞網」（Sky News）詢問芮斯莫格，據傳政府將砍掉9萬1000個職位，他並未否認且表示：「我知道這聽起來很聳動，但這只不過是恢復到2016年的公職規模。」

英國首相強生（Boris Johnson）告訴「每日郵報」（Daily Mail），「我們必須砍掉政府預算，來降低生活成本」，並稱生活成本在疫情期間不斷「膨脹」。

強生告訴每日郵報，有9萬1000個職位必須砍掉，約占整體公職的20%，如此一來每年可節約35億英鎊（新台幣1272億元）。

英國政府正努力達到收支平衡，以彌補疫情期間花費的鉅款，同時對抗拖累經濟復甦，且對公共財政造成壓力的通貨膨脹飆升。

芮斯莫格近幾週把目標瞄準儘管防疫限制已經解除，卻依舊在家工作的公職人員。

他在政府部會沒有到現場上班的人員辦公桌上留下署名字條，上面寫著，「遺憾你不在，期待很快能在辦公室見到你」。此舉遭到批評。

芮斯莫格表示，公家機關職位近幾年因為處理英國脫歐和疫情而擴編不少，「現在該是回歸常軌的時候了」。

他表示，每年約有3萬8000人離開公職，因此最簡單的方式就是凍結招聘。

「你必須確定每個人都能盡量有效率地，在必要的職位上工作。」

路透社報導，強生發言人今天在聲明中稱：「首相和部會首長們相當清楚，公務員在為公眾提供服務，推動政府優先事項的進展方面表現優秀。但當全國民眾和企業面對攀升的成本，大眾確實期待政府能以身作則，盡可能有效率地執政。」（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110513