烏克蘭議員在美奔走 開口要美製戰機自走砲

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）一名在美國奔走尋求抗俄援助的烏克蘭國會議員呼籲，美國應盡速提供美製戰機、自走砲給烏軍，還說當前戰場情況已遠較開戰之初惡化。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭國會議員烏斯提諾娃（Oleksandra Ustinova）今天在華府出席一場德國馬歇爾基金會（GMF）舉辦的圓桌會議時告訴媒體：「當下的前線猶如地獄，我們不斷失去更多人員，遠比開戰之初更多。」

烏克蘭知名社運人士卡倫紐克（Daria Kaleniuk）也說：「我們沒法靠蘇製武器打贏，因為一、俄軍擁有的蘇製裝備更多；二、我們已拿不到蘇製武器所需的彈藥；三、俄國硬是比我們人多。」

烏斯提諾娃表示，烏克蘭不再尋求蘇製米格戰機，需要的是美製MLRS多管火箭系統、M109自走砲及像F-16這類美製戰機，才能有效抵抗俄軍，呼籲美國趕快開始訓練烏軍飛行員駕駛美製戰機。

烏斯提諾娃與卡倫紐克本週一同到華府與會，兩人表示拜登政府缺乏政治意願快速撥交這類重武器給烏克蘭，也都覺得華府還是在怕進一步激怒莫斯科。

兩人還責難美國拖太久才決定提供現在給烏軍的榴砲等重武器，「若兩個月前有美製榴砲，馬立波就不會有今天的慘況」。（譯者：陳亦偉）1110514