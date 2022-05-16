葉門首都6年來首度恢復商業航班 和平重大進展

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（中央社葉門首都沙那16日綜合外電報導）葉門首都沙那（Sanaa）在反叛組織「青年運動」（Huthi）控制下，近6年來首架商業航班今天起飛，象徵和平進程邁出重大一步。

法新社記者目睹，這架搭載126名乘客的葉門航班上午9時過後從沙那起飛，目的地是約旦首都安曼。乘客當中包括需要在國外接受治療的病患及他們的家屬。

這架機尾有紅藍色彩繪的飛機，在起飛前還滑行穿越2輛消防車消防車灑水的儀隊禮

沙那機場的商業航班自2016年8月起關閉，當時是因為沙烏地阿拉伯帶領的聯軍發動空襲，打擊伊朗支持的青年運動叛軍。

葉門是阿拉伯世界最貧窮國家。青年運動2014年占領沙那，隔年聯軍介入支持葉門政府，此後葉門飽受內戰摧殘。

根據聯合國（UN）統計，葉門內戰已造成15萬多人死亡，數百萬人流離失所，釀成全球最嚴重人道危機。

不過，今年4月2月穆斯林齋戒月開始後，雙方休戰。休兵5天後，沙烏地支持的葉門總統將權力交給負責與青年運動進行談判的一個領導委員會。

停火協議內容除了恢復沙那商業航班，還包括青年運動包圍的城市塔伊茲（Taez）對外道路重新開放，以及允許油罐車進入反叛勢力控制的荷台達（Hodeida）港，這是葉門的經濟命脈。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110516