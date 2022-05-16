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日本疫情稍緩 東京大阪等地新增病例續減

2022/5/16 18:27
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情稍微趨緩，包括東京都、大阪府等地，今天新增確診病例都持續減少。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2377例確診病例，較上週一減少600多例，連續3天低於上週同日；至今7天平均單日新增3866.3例，是前一週平均的118.2%。

與東京都同屬首都圈的埼玉縣今天新增952例確診病例，較上週一減少680多例，是5月5日以來單日新增再度低於千例，至今累計病例數53萬4028例，包括1525例死亡病例。

鄰近東京都的茨城縣今天新增481例確診病例，較上週一減少313例，時隔8天再度低於上週同日，至今累計病例數15萬2393例。

大阪府今天新增944例確診病例，較上週一減少500多例，至今累計病例數93萬6269例，包括4990例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1090例確診病例，較上週一微增19例，創週一新高紀錄，至今累計病例數18萬9570例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增214.57人染疫，沖繩縣依舊是唯一一個超過千人、以1016.48人連續52天居日本各地之冠；第2名是北海道的376.61人、第3名是宮崎縣的325.96人。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增2021例確診病例，較上週一減少535例，連續兩天低於上週同日。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110516

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