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土耳其反對加入北約 芬蘭總統有信心藉協商化解

2022/5/17 22:10（5/17 22:32 更新）
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（中央社斯德哥爾摩17日綜合外電報導）土耳其明確表態反對芬蘭和瑞典加入北約後，芬蘭總統尼尼斯托今天指出，他相信兩國可與土耳其就加入北約達成協議；德國外長貝爾伯克也說，她有信心兩國將迅速加入北約。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天正式宣布反對芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），並再度指控這兩國未採取明確反恐立場。

針對上述狀況，尼尼斯托（Sauli Niinisto）告訴瑞典國會，「在過去幾天裡，土耳其的說法已迅速改變，變得更加強硬。」

「但我確信，靠著建設性對話，我們將會解決這個問題。」

尼尼斯托指出，1個月前，他曾與艾爾段通話，當時安卡拉（Ankara）仍支持芬蘭和瑞典加入，到了上週，艾爾段卻改口稱「不贊成」此事，「這意味我們必須繼續對話，我對最終結果抱持樂觀態度。」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天也說，儘管土國總統艾爾段對芬蘭、瑞典加入北約一事態度保留，但她相信，這兩國仍可快速成為北約成員國。

貝爾伯克還說，如果這兩國從提出加入申請到正式成為會員國之間的過渡期太長，北約成員國將向它們提供適當安全保證。

貝爾伯克表示，「土耳其方面有一些懸而未決問題，目前還在進行討論，但我非常有信心，（芬蘭和瑞典）很快就會加入，因為大家都知道，這是極端情況下的決定性、歷史性時刻。」

在芬蘭國內，國會議長范哈能（Matti Vanhanen）今天宣布，國會以188票支持、8票反對，壓倒性通過申請加入北約議案。

尼尼斯托和芬蘭政府15日正式決定，芬蘭將申請加入北約，不過相關決策，形式上仍須經過國會同意。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110517

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