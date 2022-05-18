拜登訪韓擬會前總統文在寅 或討論北韓議題

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）美國總統拜登週末將訪問南韓，除與總統尹錫悅進行峰會外，也罕見規劃與前總統文在寅見面。外界傳聞，兩人可能討論北韓相關議題。

韓聯社引述政界人士說法報導，「文拜會」可能訂於韓美峰會隔天的22日進行，但可能會因「尹拜會」日程調整改變。

據稱，這次會面是由拜登方提出，是美國總統罕見在外交訪問期間同時與現任及前任總統會面，甫卸任2週的文在寅也重新回到政治舞台上。

政界人士表示，就文在寅方說法，與拜登會面已確定，但日程仍在協調，兩人將在首爾某處見面。文拜雙方同意不就這次會談主題設限，但應不會談論到對北韓議題等，對南韓政府而言的重大決議。

不過，也有分析認為，北韓今年以來多次進行飛彈試射等武力示威行動，甚至推測可能重啟核試驗，加上北韓爆發疫情，文在寅與拜登會面時不太可能不談及北韓議題。

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外界先前也傳說，拜登邀請文在寅會面，可能是為委託文在寅擔任對北韓特使，南韓前統一部長丁世鉉日前接受媒體訪問時也提到，目前有兩人與北韓領導人金正恩維持特殊交情，一個是美國前總統川普、另一個是文在寅，但拜登不可能指派川普擔任對北韓特使，引發外界猜測。

但也有意見認為，美國北韓特使一般是由總統任命下屬擔任，不太可能任命他國前總統擔任，拜登也有可能是希望文在寅以其他方式協助美國與北韓溝通。（編輯：高照芬）1110518