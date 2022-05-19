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越南民眾自認確診就有抗體 加強針接種速度下滑

2022/5/19 15:40
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（中央社台北19日專電）越南衛生部表示，許多民眾不想打加強針，越南的接種速度開始趨緩。在經歷單日上看六位數的確診高峰後，現在越南民眾對疫情開始漫不經心，甚至認為「確診過就是打加強針」。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部在送給各地方的文件中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫苗接種速度正在下滑，民眾與官員都忽視了疫情的威脅，要說服民眾打加強針變得更難。

越南衛生部表示，要加快腳步打疫苗，這樣一來5至11歲兒童的接種工作才能在第2季完成。

越南總人口約9800萬，官方數據顯示，目前全國已有超過1070萬人染疫。但一般認為，實際的確診人數應該更多。有越南民眾表示，自己不想打加強針是因為早就確診過了。

住在河內市的蘭英（Lan Anh）說，自己打完兩劑輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗後3月還是染疫，她認為，確診過自然擁有足夠的抗體，因此今年內不用再打第3劑疫苗了。

住在南定省（Nam Dinh）的明芳（Minh Phuong）表示，她打完兩劑AZ疫苗（AstraZeneca，簡稱AZ）後於4月確診，她認為越南多數人已經確診，社區有相當程度的免疫力。

截至5月11日，越南有3990萬人接種第3劑疫苗，目前各地方剩餘的疫苗超過370萬劑。接種疫苗的需求近來不斷下滑，一些省市甚至只有數十萬人登記要打，比設定的接種目標要低很多。（編輯：韋樞）1110519

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