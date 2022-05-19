高談「如何謀殺親夫」 美懸疑小說家成殺夫嫌犯

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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美國1名撰寫「如何謀殺親夫」（How To Murder Your Husband）部落格的懸疑小說作家最近在美國出庭，罪名是…謀殺親夫。

此案充滿經典偵探小說元素：龐大的保險理賠金、一文不名且自稱失憶的嫌犯、消失的凶器、似乎當場拍到犯人的監視器畫面。

對小說家布羅菲（Nancy Crampton Brophy）而言，這可不是她的最新作品，而是俄勒岡州法庭上的真實案件。

曾出版「嫁錯郎」（"The Wrong Husband, 暫譯）、「不對的愛人」（The Wrong Lover, 暫譯）等「錯誤從未如此美妙」（Wrong Never Felt So Right, 暫譯）系列小說的布羅菲被控槍殺夫婿。事發前，她曾在eBay購買行凶槍枝的槍管。

檢方表示，現年71歲的布羅菲平常連繳房貸都有問題，卻有錢可以投保多張人壽保險，讓她在先生有了萬一時，可以拿到140萬美元理賠金。

「俄勒岡人報」（Oregonian）今天報導，布羅菲本週在波特蘭站上證人席時振振有詞地說：「丹恩（Dan）在的時候，我的財務狀況比較好，比他不在的時候好。」

「我倒要問問你，我有什麼動機？你這樣編輯會笑著說：『我覺得你應該多花點心思寫這篇報導，你漏洞百出。』」

檢察官歐佛斯垂特（Shawn Overstreet）表示，監視器拍到2018年6月2日布羅菲的迷你廂型車停在俄勒岡廚藝學院（Oregon Culinary Institute）外，和她先生在教室被槍殺的時間幾乎吻合。

歐佛斯垂特說：「你先生被殺當時你人在那裡…凶手拿著你持有的那款槍，而現在那槍神秘消失了。」

布羅菲告訴法庭，不記得去過那裡，但應該去過；她堅稱，監視器畫面拍到她現身那個地區，是因為她為了構思故事內容，開車閒晃找靈感。

63歲的丹尼爾布羅菲（Daniel Brophy）當天上午被準備上課的學生發現陳屍教室內，身中兩槍。

調查人員表示，這起案件使用的葛洛克（Glock）手槍槍管，是嫌疑人在eBay購入。

但這個槍管已不知去向，警方耗費大批人力搜索，依舊一無所獲。

布羅菲坦承買過這把手槍，但她說那是為了讓先生去山上採香菇防身而購入，至於遺失的槍管則是為了一本尚未完成的小說而購買。

布羅菲的「如何謀害親夫」（How To Murder Your Husband）部落格現在仍可登入閱讀，她的書也還可以在亞馬遜（Amazon）上買到。檢方表示，布羅菲在夫婿身亡前面臨財務問題，卻仍持續繳納10張人壽保險的保費。

這個部落格討論擺脫配偶的方法和動機，像是可以因此拿到錢，還有使用槍枝等等。

她在部落格中寫道：「我的確知道，人被逼到一個程度，都會有殺人的念頭。」

此案4月初開庭，目前持續審理當中。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110519