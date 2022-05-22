拜登訪韓 韓裔議員：美須為台海衝突做更多準備

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（中央社首爾22日綜合外電報導）韓裔美國共和黨聯邦眾議員金映玉告訴「美國之音」中文網，美國須為台海可能爆發衝突做出更多準備，「如果台灣海峽發生任何事情，美國不會有所動搖，我們會在那裡」。

美國總統拜登昨天在首爾與韓國新總統尹錫悅會面時，表達了維護台灣海峽和平穩定的重要性。

金映玉接受「美國之音」訪台時表示：「在為台海安全提供支持方面，我一直是強有力的倡導者，並為此大力發聲。如果台灣海峽發生任何事情，美國不會有所動搖，我們會在那裡，我們應該在那裡。」

「我們看到烏克蘭發生的事，人們都在看，我們知道習近平正在看美國怎麼回應。我一直大力呼籲美國對台灣採取更多措施，為可能發生的不穩定做準備。我們希望那裡不會發生任何事，但如果台灣海峽發生任何事，美國現在應該要做更多，為台灣提供所需武器，賣給台灣已經配給他們的武器，增加他們的國防預算。」

「我們承諾要向他們出售他們需要的東西，我們需要做更多，要開始做得更多。」

「中國可能封鎖台灣，我們對此感到擔憂，我們希望台灣為這些情況做好準備，我們需要做得更多。我們在印太地區的盟友必須團結一致，確保台灣聽到這個訊息，我們會在那裡支持你，這些成員會在那裡支持你。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110522