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現代汽車鄭義宣會拜登 將再投資美國50億美元

2022/5/22 12:48
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（中央社記者廖禹揚光州22日專電）韓國現代汽車集團會長鄭義宣今天與正在韓國訪問的美國總統拜登會談，鄭義宣在會中宣布對美國加碼投資50億美元（約新台幣1500億元），與之前宣布投資建廠的金額合計超過100億美元。

拜登（Joe Biden）訪韓行程最後一天，上午在首爾君悅飯店與鄭義宣會面，韓國聯合新聞通訊社報導，鄭義宣在發表英文演說時宣布將就機器人、都市型空中交通（UAM）、無人駕駛軟體、人工智慧等未來產業，對美國加碼投資50億美元。

現代汽車集團21日與美國喬治亞州政府一同宣布在當地的投資計畫，現代汽車將在喬治亞州斥資55億美元，興建電動車與電池工廠，預計2025年完工，未來一年產能可達30萬輛。

加上今天宣布的加碼投資，現代汽車預計向美國投資超過100億美元，兩項投資都選在拜登訪韓期間宣布，鄭義宣也是拜登此次訪韓期間唯一單獨會面的韓國企業代表。

鄭義宣說，這次投資有助現代汽車向美國消費者提供更便利、更安全的服務，以及創新產品與解決方案，為國際邁向碳中和的努力盡一份心力；他提到，拜登政府設定無空污車銷量在2030年前達4到5成的目標，相關準備都在進行。

鄭義宣感謝拜登在這次訪韓期間空出時間會面，他說，現代汽車在美國發展近40年，為當地創造10萬個以上工作機會，希望拜登政府能繼續支持現代汽車在美國的事業。（編輯：郭中翰）1110522

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現代汽車斥資55億美元 赴喬治亞州建電動車新廠
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