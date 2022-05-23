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拉加德：歐洲央行可能在9月底前結束負利率

2022/5/23 19:09（5/23 19:13 更新）
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歐洲中央銀行總裁拉加德。（圖取自facebook.com/christinelagarde）
歐洲中央銀行總裁拉加德。（圖取自facebook.com/christinelagarde）
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（中央社法蘭克福23日綜合外電報導）歐元區通膨飆漲，歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天表示，歐洲央行可能會在9月底前結束負利率政策。

拉加德在部落格發文表示，歐洲央行「有可能在第3季結束前退出負利率」。

首先，她表示在「第3季初」結束購債振興方案，將替「7月會議上加息」鋪路。

這將是歐洲央行超過10年來首次升息，並將利率從目前的歷史低點上調，包括上調目前為負0.5%的存款利率。

隨著歐元區通膨飆漲，拉加德受到歐洲央行管理委員會同僚越來越大的壓力，要求盡快升息。

歐元區4月消費者物價指數（CPI）年增7.5%，漲幅為歷史新高，且遠高於歐洲央行的2%目標。

由於俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格上漲，促使其他央行升息。美國聯準會（Fed）5月初宣布升息2碼，為逾20年來最大幅度升息。

拉加德表示，任何超過零的升息都將取決於「通膨展望」。

如果預測通膨率穩定在歐洲央行的2%目標附近，進一步升息「將是適當的」。

歐洲央行決策者將在6月9日和7月21日會議上決定未來行動方針。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110523

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