TikTok直播訂閱將上路 創作者又增賺錢機會

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（中央社舊金山23日綜合外電報導）風靡全球的短影音串流平台TikTok今天表示，他們將讓一些平台裡大受歡迎的帳戶，能透過直播收費獲利。

法新社報導，隨著各社群媒體平台競相爭奪能吸引觀眾的網紅，Instagram和Facebook等競爭對手也增加類似的生財工具。

TikTok在一篇發文中說：「我們致力打造讓創作者得以變現的多元化機會，以滿足創作者的各式需求，而直播訂閱制（LIVE Subscription）就是因此衍伸出的一項服務。」

TikTok表示，本週將推出的訂閱功能，目前只提供給受邀體驗的創作者，但未來幾個月內將會擴展到全球，但業者並未透露定價。

TikTok表示，創作者將能切換到訂閱者專屬的聊天模式，以「讓創作者和觀眾間有更私密的聯繫」。業者表示要使用訂閱制功能，創作者必須年滿18歲，想訂閱的用戶也得滿18歲。

根據受TikTok邀請體驗的創作者所發影片，訂閱者獨享的「好康」包括將擁有數位簽章，及在某些情況下，能在直播期間擁有控制攝影機角度的能力。

本月初TikTok宣布一項和平台最火紅創作者分享廣告收入的計畫，讓他們更接近與競爭對手已在使用的模式。

近年來TikTok短影音應用程式廣受歡迎，在全球擁有超過10億活躍用戶，但因沒為創作者提供能藉內容獲利的管道而受批評。

透過下個月將在美國推出的TikTok Pulse計畫，其他企業可以將廣告放置在特定用戶的內容旁，創作者將因此獲得分紅。

其他以影片為主的主流社群網路，如YouTube、Instagram、Snapchat等，都已有分紅制度。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110524