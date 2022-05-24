美軍重返烏克蘭？ 美參謀首長：距決定仍有段距離

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天表示，對於是否重新派遣美國軍隊進入烏克蘭，距離做出任何可能決定「仍有一段路要走」，但坦承初期規劃正在進行當中。

美國總統拜登（Joe Biden）在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之前就決定從烏國撤出美軍，以避免對立局勢升高，和擁有核子武器的敵人爆發直接衝突。

但包括美國重新開放大使館在內，目前情況逐漸改變，讓人質疑是否美軍可能需要重返烏克蘭，協助確保在交戰國家的外交人員安全。

密利在記者會上承認部分幕僚正在研究是否讓美軍重返烏克蘭，但相關規畫尚未上呈給他或美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。

路透社報導，最終決定權還是在拜登手上。

密利表示：「到頭來，是否要再派遣美軍到烏克蘭仍要由總統決定，所以對於那些事情我們還有一段距離要走。」

他還說：「我們仍在研擬行動方針，還沒有東西提交給部長。」

五角大廈正透過分享情資和提供武器的方式協助烏克蘭抵禦俄國入侵。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳彥鈞）1110524