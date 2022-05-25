北韓射彈後 南韓及駐韓美軍訓練試射地對地飛彈

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）北韓今晨再度發射飛彈，日媒報導，南韓軍方表示，南韓軍方與駐韓美軍今天進行各朝著日本海方向試射一枚地對地飛彈的訓練。報導說，此舉在對北韓展現攻擊力。

日本朝日電視台報導，南韓軍方表示，今天上午6時許、6時37分及42分（台灣時間5時許、5時37分及42分）左右，北韓從首都平壤郊外順安附近朝日本海方向各發射一枚彈道飛彈，總共發射3枚。

其中，第一枚可能是最高高度約540公里，飛行約360公里的洲際彈道飛彈（ICBM）。第2枚高度約20公里，後來消失。第3枚最高高度約60公尺，飛行約760公里。

北韓本月12日首度公布有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，當天朝日本海方向發射3枚短程彈道飛彈。

報導說，美國總統拜登24日結束訪問韓、日兩國的亞洲行，從東京搭乘專機返國。一般認為，北韓選今天清晨發射飛彈，意在牽制加強與美國合作的南韓尹錫悅新政府。

日本時事社發自南韓首爾的報導指出，南韓軍方表示，對於北韓今晨發射飛彈，南韓軍方與駐韓美軍今天進行各朝著日本海方向試射一枚地對地飛彈的訓練。報導說，此舉在於對北韓展現攻擊力。

拜登20日至24日進行上任後的首度亞洲行，訪問韓國、日本，昨天在東京出席美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會。

日本防衛大臣岸信夫今天對媒體說：「在日美、日韓峰會、美日印澳四方安全對話峰會後不久，北韓就發射飛彈，這很明顯的是挑釁的行徑，絕對不能容許。」

他說，北韓這次發射飛彈是違反聯合國安理會的決議，日本政府已透過駐北京的大使館管道向北韓提出抗議。

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拜登在從東京返回美國的專機上接獲北韓今晨發射飛彈的訊息。對於北韓發射飛彈，日本外相林芳正與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行電話會談。

日本外務省新聞稿指出，林芳正與布林肯都對於北韓研發、發射核武及飛彈的行動深感憂慮，再度確認北韓這樣的行動是在威脅日本、地區及國際社會的和平與穩定。兩人都認為美日、美日韓應密切合作，以促使北韓遵守聯合國安理會的決議，做到完全非核化。（編輯：馮昭）1110525