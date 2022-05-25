日本東京修正直下地震災情預估 死者減至6150人

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本東京都政府今天公布修正後的首都直下地震災情預估結果，假想發生規模7.3的「都心南部直下地震」，可能的死亡人數約6150人，比10年前所做災情預估減少3成多。

日本放送協會（NHK）報導，這次對地震可能帶來的人員傷亡與建物毀損等災情預估，相比上一次在2012年公布的預估都來得減少，主要原因是東京都內住宅持續強化防震等防災及減災對策。

東京都政府今天舉行防災會議，時隔10年對一旦發生首都直下地震的災情預估進行修正。

災情預估假想發生最嚴重的災情，是在冬季晚間6時、風速每秒8公尺的情況下，發生規模7.3的「都心南部直下地震」，在東京都內11個區出現最大震度7級、23個區約6成出現最大震度6強以上劇烈搖晃。

一旦發生這種強度的地震，預估可能會有約8萬2200棟建物全倒，另有約11萬2200棟建物會因為火災燒毀；死亡人數約6150人、受傷人數約9萬3400多人。

雖然這次災情預估設想的地震與10年前設想的「東京灣北部地震」不同，無法單純進行比較，但這次預估的死亡人數較10年前減少3成多，東京都政府認為，這跟過去10年來建物持續強化防震等有關。

讀賣新聞報導，在這次修正的災情預估中，全倒及燒毀建物較上次減少約10萬9900棟，傷者也較上次預估減少約4成；避難人數減少約40萬人降至約299萬人，返家困難人數也減少約64萬人降到約453萬人。

首都直下地震是指歷史上反覆在首都圈為主地區發生的規模7大地震總稱。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110525