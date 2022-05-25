更多編輯台推薦新聞：
「死亡之龍」出土 阿根廷發現新種史前巨大翼龍
科技

「死亡之龍」出土 阿根廷發現新種史前巨大翼龍

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
莫德納6歲以下幼兒疫苗 食藥署審查緊急授權
首頁 / 國際

日本東京修正直下地震災情預估 死者減至6150人

2022/5/25 16:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京25日綜合外電報導）日本東京都政府今天公布修正後的首都直下地震災情預估結果，假想發生規模7.3的「都心南部直下地震」，可能的死亡人數約6150人，比10年前所做災情預估減少3成多。

日本放送協會（NHK）報導，這次對地震可能帶來的人員傷亡與建物毀損等災情預估，相比上一次在2012年公布的預估都來得減少，主要原因是東京都內住宅持續強化防震等防災及減災對策。

東京都政府今天舉行防災會議，時隔10年對一旦發生首都直下地震的災情預估進行修正。

災情預估假想發生最嚴重的災情，是在冬季晚間6時、風速每秒8公尺的情況下，發生規模7.3的「都心南部直下地震」，在東京都內11個區出現最大震度7級、23個區約6成出現最大震度6強以上劇烈搖晃。

一旦發生這種強度的地震，預估可能會有約8萬2200棟建物全倒，另有約11萬2200棟建物會因為火災燒毀；死亡人數約6150人、受傷人數約9萬3400多人。

雖然這次災情預估設想的地震與10年前設想的「東京灣北部地震」不同，無法單純進行比較，但這次預估的死亡人數較10年前減少3成多，東京都政府認為，這跟過去10年來建物持續強化防震等有關。

讀賣新聞報導，在這次修正的災情預估中，全倒及燒毀建物較上次減少約10萬9900棟，傷者也較上次預估減少約4成；避難人數減少約40萬人降至約299萬人，返家困難人數也減少約64萬人降到約453萬人。

首都直下地震是指歷史上反覆在首都圈為主地區發生的規模7大地震總稱。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110525

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族