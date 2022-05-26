巴西里約警方掃蕩黑幫 造成25死

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（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）巴西里約熱內盧警方24日在北區郵輪村（Vila Cruzeiro）搜捕藏匿的犯罪幫派頭目，造成至少25人死亡，引起社會震驚。聯合國人權官員也發布聲明關切。

警方表示，自去年聯邦最高法院下令限制在里約熱內盧社區的警察行動後，許多外州的犯罪幫派開始轉移到里約，並藏匿在當地。

這項行動是由里約軍事警察和聯邦公路警察共同策劃，以緊急方式執行，以防走漏風聲、讓犯罪分子潛逃到鄰近社區。

郵輪村的行動是里約熱內盧史上死亡人數第2多的警察行動，僅次於2021年5月在小鱷魚社區（Jacarezinho）造成28人死亡的行動。

里約法務廳和巴西聯邦法務部已制定刑事調查程序，調查郵輪村的死亡事件。

里約佛羅明斯聯邦大學（UFF）社會學家平田（Daniel Hirata）表示，里約州需要基於數據和證據的公共安全政策，需要更有效的方法打擊有組織的犯罪。

平田說，里約社會治安敗壞，犯罪幫派猖獗，確實需要警方掃蕩，但這些行動對控制普通犯罪和武裝團體無效，不足以解決日常公共安全問題。

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聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）今天發布聲明，對里約警方在郵輪村的行動造成至少25人死亡表示震驚。

聲明說，由於大多數死者是黑人，其中包括平民百姓，聯合國鄭重要求巴西當局評估警方使用武力的合法性，以徹底、客觀和及時的方式進行調查與問責，確保對受害者和家屬予以賠償，並鼓勵巴西採取措施打擊種族主義。（編輯：郭中翰）1110526