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拜登稱美軍保台 安倍：不是失言而是說出想法

2022/5/26 15:53（5/26 16:27 更新）
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美國總統拜登23日在美日峰會後聯合記者會上表態，若中國犯台，美國將以軍事介入。（共同社）
美國總統拜登23日在美日峰會後聯合記者會上表態，若中國犯台，美國將以軍事介入。（共同社）
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（中央社台北26日電）美國總統拜登23日在美日峰會後聯合記者會上表態，若中國犯台，美國將以軍事介入。對此，日本前首相安倍晉三今天表示，拜登不是失言（口誤），而是展現了想法。

富士電視台新聞網（FNN）報導，拜登23日在美日峰會後的聯合記者會上回答媒體提問時表示，曾做過承諾，為了防衛台灣，會以軍事介入。

美國歷代政府不明言中國武力犯台之際是否防衛台灣，採取「戰略模糊」，因此拜登的發言被指為失言。

對此，安倍今天在他所率領的自民黨派閥的集會上說：「有人在議論拜登是不是失言，不過同樣的發言，拜登這次是第3次說出。通常記者會前都會先預測可能被問的問題，所以我認為拜登應該是說出了他的想法吧。」

安倍還強調，美國的「戰略模糊」沒變，但拜登說出會那樣做（美軍保台），對於拜登這番發言，他表示歡迎，期待這有助於提高嚇阻力。

23日拜登與日本首相岸田文雄舉行領袖高峰會談時，岸田表示日本的防衛費（國防費）將增加相當多金額。對此，安倍今天稱「這是很大的成果」。

有關日本的防衛費，安倍認為，2023年度的初始預算編列防衛費應該會編列6.5兆日圓至7兆日圓（約新台幣1.53兆元至1.65兆元）。

安倍說，政府6月上旬內閣會議將決定經濟財政運作與改革的基本方針，會展現徹底守護人民生命財產、領土、領海、領空的決心。他認為，日本的防衛費確保有國內生產毛額（GDP）的2%是理所當然的事。（編輯：黃自強）1110526

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