麥當勞在俄國可能新店名曝光 包括「好玩又好吃」

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）根據今天提出的註冊申請，美國連鎖速食店麥當勞在俄羅斯已替接手當地所有門市的企業註冊可能新品牌名稱，包括「好玩又好吃」（Fun and Tasty）及「同一個」（The Same One）。

路透社報導，全球最大連鎖漢堡店麥當勞（McDonald's）在俄羅斯共有近850家門市。鑒於俄羅斯對烏克蘭發動侵略，以及隨之而來的西方激憤和制裁浪潮，麥當勞正將俄國所有門市出售給當地其中一家授權經營商。

麥當勞今天表示，它向俄羅斯聯邦智慧財產局（Rospatent）註冊數個商標，除了上述以外還有「就像那樣」（Just Like That）及「開放式結帳」（Open Checkout）。

麥當勞在俄羅斯境內門市84%由麥當勞持有，它是2月以來退出俄國市場的最大國際品牌之一。

麥當勞正將持有的俄羅斯門市賣給擁有25家門市的俄羅斯授權經營業者戈佛（Alexander Govor），其他的俄國加盟商可選擇在新品牌下繼續經營門市。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110527