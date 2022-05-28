傳德經濟部關切新疆人權 拒替福斯投資中國擔保

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（中央社柏林27日綜合外電報導）德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）今天報導，德國經濟部因關切中國新疆地區的違反人權情事，已拒絕替福斯汽車集團（Volkswagen）在中國的新投資提供擔保。

經濟部證實，出於對新疆人權議題的關切，已回絕一家公司的4項申請。不過，經濟部不願說明是哪家公司。明鏡周刊直指是福斯汽車，但未提到消息來源為何。

經濟部表示：「近年新疆人權狀況惡化，涉及強迫勞動和大規模關押維吾爾人。」

「因此德國政府決定不替一些在中國的計畫提供擔保，包括一：在新疆；或二：與在新疆運作的實體有商務關係。」

福斯汽車透過與中國上汽集團的合資企業在新疆烏魯木齊設廠。西方國家和維權團體認為，維吾爾人在新疆遭受酷刑和拘禁。

中國一再否認有任何虐待維吾爾人的狀況，並說所謂的拘留營是職訓中心，供群眾「自願」報名學習法律、華語和職業技能。

福斯汽車發言人證實有申請中國投資的擔保，但尚未收到經濟部的正式決定。

發言人說，公司提出的申請與新疆業務無關，但不能排除在中國其他地區工廠製造的產品最後流入新疆。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）本週稍早說，政府正重新評估與中國的關係，將更重視人權議題。

福斯汽車則表示，公司遵循聯合國關於商務和人權的指導原則，這是公司行為準則中不可或缺的一環。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110528