韓國地方選舉事前投票率創新高 執政黨民調領先

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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓國第8屆地方選舉兩天事前投票率合計達20.62%，刷新歷年紀錄，但對最終投票結果影響仍待6月1日正式投票日開票揭曉，依先前民調來看，執政黨國民力量在多數地區占領先優勢。

韓國27、28日舉行為期兩天的第8屆地方議員及地方政府各級主管選舉事前投票，在今天傍晚的確診者投票時間結束後，合計投票率達20.62%，較歷屆地方選舉事前投票率最高紀錄高出0.48個百分點。

韓國在2014年第一次於全國單位的選舉中導入事前投票制度，之後事前投票率持續上升，除主要政黨大力呼籲支持者提前投票外，也有意見認為，事前投票率提高是因民眾越來越熟悉相關制度所致。

4年前的上屆地方選舉最終投票率為60.2%，若本屆正式投票日延續事前投票熱度，最終投票率可能超越60.2%；但若將這次地方選舉視為今年3月舉行的總統大選延長賽，選民參與熱度相較下降許多，3月大選時事前投票率為36.93%，最終投票率達到77.1%。

以全國17個一級行政區來看，目前投票率最高地區為一般被視為進步派票倉的全羅南道，達31.04%，其次為江原道、全羅北道、慶尚北道及世宗市；事前投票率最低的地區則為保守派前總統朴槿惠故鄉大邱，僅14.8%。

在共同民主黨執政期間的2018年地方選舉中，共同民主黨在全國17個一級行政區內拿下14個地方首長大位，在這次選戰中也打出「讓有經驗會做事的首長連任」、「牽制執政黨」等口號，希望維持地方優勢；現任執政黨國民力量則希望藉由這次地方選舉重新洗牌，以「穩定政權」。

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依事前投票日之前最新發布的民調，執政黨國民力量在首爾、江原道、忠清南道、忠清北道、大邱、慶尚北道、釜山、蔚山及慶尚南道等9個一級行政區地方首長選舉中占優勢；最大在野黨共同民主黨領先地區則只有光州、全羅南道、全羅北道、濟州道等4個地區。

京畿道、仁川、大田、世宗市的兩黨候選人差距則都在誤差範圍內，尚難斷言勝負。尤其是被韓媒稱為「迷你大選」的京畿道知事選舉，由曾任副總理的共同民主黨候選人金東兗對上記者出身的前國民力量國會議員金恩慧，各機關發布的民調結果差距大，更讓結果難以預測。（編輯：黃自強）1110528