更多編輯台推薦新聞：
報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看
產經

報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...
生活

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 遊民及獨居老人可領5劑快篩

疫情整理包》本土增逾8萬例 遊民及獨居老人可領5劑快篩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播》本土7萬6539例 145人死亡
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報2/300

加州州長紐松確診COVID-19 症狀輕微

2022/5/29 13:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）加州州長紐松（Gavin Newsom）今天透過推特（Twitter）宣布，上午驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性。

紐松推文表示，他有輕微症狀，感恩先前已接種疫苗且正服用抗病毒藥物Paxlovid治療。他遵守防疫規定，進行隔離並遠距工作。

本週末適逢陣亡將士紀念日（Memorial Day），紐松在推文中也祝福每個人有安全與健康的假期。

紐松昨天會晤來訪的紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）訪問團。他與阿爾登在舊金山的金門公園（Golden Gate Park）宣布加州與紐西蘭共同為氣候變遷議題而努力。

阿爾登訪問美國之前兩週，5月14日曾驗出COVID-19陽性反應，進行7天居家隔離。

加州州長辦公室表示，紐松隔離到6月2日直到驗出陰性，目前不清楚怎麼染疫。紐松已完整接種疫苗，本月還注射了第二劑加強針。

54歲的紐松是最近一位染疫的美國政府官員，大約一個月前，副總統賀錦麗（Kamala Harris）完整接種疫苗仍然確診，同樣服用抗病毒藥物Paxlovid治療。（編輯：郭中翰）1110529

延伸閱讀
韓國COVID-19新增逾26萬確診創新高 防疫規範放寬
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀