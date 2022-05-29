歐冠盃決賽入場爆混亂 2024巴黎奧運蒙上陰影

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（中央社巴黎29日綜合外電報導）歐洲足球冠軍聯賽（歐冠盃）28日在巴黎舉行決賽，由英國利物浦與西班牙皇家馬德里爭冠，因觀眾進場時出現混亂場面，被迫延後開賽。法國警方逮捕數十人，利物浦為球迷叫屈。

利物浦（Liverpool）終場以0比1輸給皇家馬德里（Real Madrid）。利物浦隊表示，由於安全圍欄故障，持有真正門票的人無法進場，歐洲足球總會（UEFA）和法國當局則把問題歸咎於假門票。

比賽延遲和法國國家體育場（Stade de France）外警察使用催淚瓦斯驅散球迷的混亂場面，並非兩年後將舉辦奧運會的巴黎所樂見。

法國內政部表示，有105人遭到拘留，其中39人被逮捕並還押候審，意味他們可能面臨起訴。

UEFA將決賽延後35分鐘登場歸咎於「在旋轉柵門無法使用的假票」。利物浦隊稱，他們的支持者遭遇「令人無法接受的」安全圍欄故障，令他們「非常失望」，要求對球迷受到粗暴對待進行調查。

然而，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）將矛頭指向利物浦球迷，宣稱「數千名英國『支持者』不是沒票，就是持假票強行闖關，有時還對服務人員暴力相向」。

英國政界人士和球迷今天譴責法國警方在體育場四周對待球迷的方式，包括對球迷施放催淚瓦斯。北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）控訴，球迷受到非常具有攻擊性的對待。

來自在野工黨的利物浦國會議員柏恩（Ian Byrne）在推特寫道：「我剛度過一生最糟糕的經歷之一。可怕的安全和組織，置人命於險境。」

前利物浦隊後衛貝格林（Jim Beglin）在推特上表示，賽後「幫派分子打劫離開的球迷，卻見不到一個警察」。

法國國內也有人對此提出質疑。在野黨和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱，混亂的場面指向法國更廣泛的問題，讓國家蒙羞。

法國「世界報」評論稱：「本該是決賽前的一場派對…卻遭到破壞，變成真正的混亂局面。」法國主要體育媒體「團隊報」（L'Equipe）稱這是「從派對到大亂」。

極左派政治人物梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）告訴電視台BFM-TV：「這景象很可悲，也令人擔憂，因為我們看到我們並沒有為奧運會各項賽事做好準備。」

他指責「警方策略徹底失敗…人們受到的對待就像在任何各種示威時經常受到的那樣。我們不能再這樣下去」。

極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）則告訴 RTL電台，全世界已於昨天看到，「法國再也無法在不讓事情崩壞的情況下，籌辦重大的活動。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110529