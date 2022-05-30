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挪威穿梭航空訂50架波音737 MAX 盼6月底前成交

2022/5/30 21:14
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（中央社奧斯陸30日綜合外電報導）挪威廉價航空「挪威穿梭航空公司」（Norwegian Air Shuttle）今天表示，公司將購買50架美國波音公司（Boeing）的737 MAX 8型客機，並希望能在今年6月底之前完成交易。

挪威穿梭航空公司透過聲明表示，這50架新客機會在2025年至2028年之間交機，或大約在挪威穿梭航空的客機租約結束時交機，契約還包括可再添購30架的選擇權。

挪威穿梭航空指出，這項交易仍受限於「各種成交條件」，公司希望能在6月底之前敲定。

挪威穿梭航空目前營運61架客機，公司計畫今年夏天提升到70架，並於2023年夏天來到85架。

對於波音公司來說，這筆訂單穩固了737 MAX型客機的復甦，英國航空公司（British Airways）母企業國際航空集團（International Airlines Group）日前才剛訂購50架737 MAX型客機，並有可再添購100架的選擇權。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1110530

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