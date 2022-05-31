通膨大傷人民荷包 拜登將晤聯準會主席找對策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）通貨膨脹不斷升高大傷人民荷包，美國總統拜登將與聯邦準備理事會（FED）主席鮑爾（Jerome Powell）會面，討論國內及全球經濟現況。

美聯社報導，這場預定31日舉行的會議，將是自拜登任命鮑爾續任聯準會主席以來，兩人第一次會面。鮑爾續任的人事案數週前經聯邦參議院通過。

白宮表示，兩人將討論美國和全球經濟現況，尤其是通膨，這是拜登的「經濟優先要務」。白宮說，目標是「從歷史性的經濟復甦轉為工薪家庭受益的穩定持續成長」。

由於全球經濟正從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情復甦，加上俄羅斯入侵烏克蘭導致供應鏈緊縮，美國今年稍早的通膨創下40年來新高。

但27日公布的經濟數據令人欣喜，商務部表示，4月通膨較前一年升高6.3%，是自2020年11月以來首度減緩，也是高物價可能終於要緩和的跡象，至少目前是如此。

美國3月通膨率達6.6%，為40年來最高，4月數字已開始降低。高通膨導致數以百萬計家庭生活艱辛，任何物價上漲若能持續放緩，都能稍稍緩解壓力。

鮑爾承諾逐步提高聯準會的主要短期利率讓經濟降溫，直到通膨「以明顯且有論據證實的方式下滑」。

這些利率調升已引發憂慮，擔心聯準會在減緩借貸和支出的過程中把經濟推向衰退。雖然股市上週回漲，這種憂慮仍在過去兩個月間造成股市大幅下跌。

鮑爾已釋出訊息，聯準會可能將於6月、7月分別升息2碼，即平常升息幅度的兩倍。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110531