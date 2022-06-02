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日本年初F-15墜海 失事原因疑空間迷向

2022/6/2 13:48
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（中央社東京2日綜合外電報導）日本富士新聞網今天報導，發生在今年一月的日本航空自衛隊F-15戰機墜海事故，目前已知失事原因可能是飛行員失去平衡感的「空間迷向」（spatial disorientation）。

這架F-15戰機當時從石川縣小松基地起飛後不久就墜海，機上兩名飛行員罹難；航空自衛隊之後打撈起部分機體與飛行資料記錄器（俗稱黑盒子）等，由事故調查委員會分析。

不只一位相關人士透露，調查結果研判機體並無故障，有可能是飛行員在操縱飛機時陷入空間迷向，喪失平衡感。

石川電視台也報導，這起事故原因可能是空間迷向。

失事F-15戰機隸屬航空自衛隊小松基地，當時進行訓練起飛後約一分鐘的1月31日下午5時30分左右失聯，在基地西北西約5公里海面上雷達光點消失。

機上兩名飛行員分別是「飛行教導群」司令、52歲一等空佐（相當於上校）田中公司，以及33歲一等空尉（相當於上尉）植田龍生。

失事戰機隸屬「飛行教導群」，通稱為「假想敵部隊」，主要負責飛行員戰術訓練，由日本各地精銳飛行員組成，經常被派到日本各部隊在空戰訓練中扮演假想敵。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110602

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