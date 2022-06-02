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約旦河西岸不平靜 以色列24小時內槍殺3名巴人

2022/6/2 22:23
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（中央社巴勒斯坦雷馬拉2日綜合外電報導）巴勒斯坦衛生部說，以色列軍隊今天在約旦河西岸的衝突中槍殺一名巴勒斯坦人，這是24小時內遭槍殺的第三名巴勒斯坦人。

衛生部發布聲明表示，這起暴力事件發生在靠近伯利恆（Bethlehem）的迪希難民營（Dheisheh），確定死者是29歲的穆海森（Ayman Muhaisen）。

穆海森是24小時內被殺的第三名巴勒斯坦人。週三稍早一名拿著刀接近以色列士兵的婦女被槍殺，一名男子當天稍晚在以色列對約旦河西岸北部的襲擊中喪生。

在以色列境內發生一系列致命襲擊後，以色列安全部隊近幾個月來加強在約旦河西岸的行動，幾乎每天都進行突襲逮捕犯嫌。

以色列軍方表示，軍隊進入迪希難民營是為了逮捕一名「涉嫌恐怖活動」的巴勒斯坦人，卻遭到汽油彈和水泥塊的攻擊。軍隊以實彈回擊。

以色列軍隊在週三進入約旦河西岸城鎮哲寧（Jenin）郊外的亞巴德村（Yabad），拆毀一名襲擊者的住宅。這名襲擊者3月在特拉維夫（Tel Aviv）郊區的布內布拉克鎮（Bnei Brak）發動襲擊，造成5人死亡。

巴勒斯坦衛生部表示，在以色列那次襲擊後，一名巴勒斯坦男子在哲寧的醫院死亡。他被送往醫院救治時情況危急，「胸部和大腿被實彈擊中」。

巴勒斯坦官方新聞機構瓦法社（Wafa）說，在以色列這次襲擊中，有6名巴勒斯坦人受傷。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110602

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