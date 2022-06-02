韓國重啟觀光國門 日人申請簽證熱潮引關注

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）韓國6月1日起開放外國旅客申請觀光簽證入境並鬆綁檢疫規定，希望帶動觀光內需升溫。韓國駐台辦事處辦理簽證預約爆滿，韓駐日大使館領事局大排長龍也受到韓媒關注。

韓國自6月1日起開放濟州國際機場免簽證入境；位於東北部江原道的襄陽國際機場也開放來自越南、菲律賓、印尼及蒙古的5人以上團體旅客免簽入境；位於首爾的新羅免稅店今天迎來2年以來首批菲律賓團體旅客，為疫情後觀光打響第一槍。

不僅免稅店，明洞、梨泰院等熱門觀光景點也開始出現久違的觀光客身影。他們在明洞街頭購買疫情期間因韓劇「魷魚遊戲」人氣爆棚的椪糖，向穿著全身紅色服裝的觀光諮詢人員問路，為因疫情委靡不振的觀光商圈重新帶來一線生機。

韓國法務部在2020年4月暫停發放觀光簽證，今年6月1日終於鬆綁，對一般國家（Level 1）公民發放短期訪問簽證（C-3）及電子簽證，外籍旅客可以觀光旅遊入境最多90天，讓許多熱愛韓流的外國人蠢蠢欲動。不僅韓國駐台辦事處預約滿滿，韓國駐日大使館領事局在開放申請觀光簽證的第一天就得發放號碼牌應付長串人龍。

韓聯社報導，韓國駐日大使館1日起開放申請觀光簽證，第一天發出205張號碼牌，有人從前一天晚上8時就開始為此夜排，一人可以代理提多張申請。據大使館人員說，有人一次提出17張申請。

除了首日受理的205人外，還有許多排隊民眾沒能搶在第一時間申請。熱度不言而喻。

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在觀光簽證正式恢復發放前，今年初隨著韓國政府逐步放寬入境檢疫及隔離規定，入境旅客就已出現上升態勢。據韓國法務部統計，今年1到4月持短期訪問簽證入境外籍旅客共計5萬4694人次，較去年同期增加152%。

韓國檢疫規定從原本的入境後一天內進行核酸檢測（PCR）、入境後6至7天進行快篩，改為入境後3天內進行一次PCR檢查即可，第6到7天的快篩改為「建議進行」。前往海外旅遊的韓國觀光客預期也將大幅增加。（編輯：馮昭）1110602