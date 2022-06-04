調查：後疫情時代 韓國人憂鬱、輕生傾向緩解

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）隨著疫情趨穩，防疫規範逐步鬆綁，韓國社會逐漸回歸疫情前日常軌道，疫情帶來的負面情緒開始緩解，韓國政府機構的調查顯示，有憂鬱、輕生傾向的民眾占比下降。

韓國中央事故應對本部3月對全國2063名成人進行精神健康調查，出現憂鬱傾向者占18.5%，有輕生想法者占比11.5%，雖仍較疫情前高，但與疫情期間高峰相比已開始減少。

韓國當局在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，每季會進行一次國民精神健康調查，在疫情初期的2020年3月調查結果中，有憂鬱及輕生傾向者占比分別為17.5%及9.7%；在防疫限制實施一年後的2021年3月則分別增至22.8%及16.3%。

在2021年底韓國政府首次嘗試推動恢復日常後的12月調查中，憂鬱及輕生傾向占比降至18.9%及13.6%，最新公布的今年3月調查結果也維持下降趨勢。

但與疫情前相比，目前數值仍屬相當高水準，2019年調查中出現憂鬱傾向者占比為3.2%，有輕生念頭者占比則為4.6%。

以年齡區分，30至39歲族群的憂鬱傾向最嚴重，達26.7%，其次為40多歲（20.4%）、再次為20多歲（18.6%）族群；值得注意的是，40多歲族群與去年9月的15.5%相較大幅增加。

以性別區分，女性（20.3%）憂鬱傾向高於男性（16.7%）。

出現輕生念頭占比最高同樣是30多歲族群，達15.2%，其次為40多歲（13.3%）、20多歲（11.9%）族群。以性別區分，男性（12.2%）出現輕生念頭的占比高於女性（10.9%）。調查顯示，因所得減少想輕生的占比達15.2%。

調查報告指出，疫情不斷延長帶來的收入減少、失業率增加、照護困境等社會、經濟問題，都是威脅精神健康的因素。

這次調查也首次新增「創傷後壓力症候群」（PTSD）傾向調查，占比為12.8%；表示曾經歷自己或家人因COVID-19隔離、確診、病歿的1216名受調者中，出現PTSD傾向的占比（21.6%）最高。

受調者中雖有高達57.8%表示有意尋求精神治療，但相關認知度僅18.1%，顯示民眾對此認識及相關協助仍不足。

韓國保健福祉部3日也就此擬定心理支援強化方案，包括在各地方政府設置精神健康福祉中心，提供綜合性心理治療服務；為病歿患者家屬安排專門諮商；為兒童、青少年、青年、女性、勞工、中小企業分別提供專屬諮商服務。（編輯：高照芬）1110604