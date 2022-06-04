阿根廷北部鬧柴油荒 全國物流停擺、經濟受衝擊

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯3日專電）阿根廷北部柴油短缺嚴重，造成卡車運輸停擺，嚴重影響阿根廷原物料、農作物及商品運輸，經濟受衝擊。工商團體呼籲政府以國產生質柴油取代進口柴油，渡過難關。

阿根廷貨運代理商業實體聯合會（FADEEAC）調查指出，阿根廷北部胡胡伊（Jujuy）、沙爾塔（Salta）、福摩沙（Formosa）、圖庫曼（Tucuman）、米興奈斯（Missiones）、科林特斯（Corrientes）、恩特雷里奧斯（Entre Rios）7省，自5月開始面臨無柴油或柴油供應極少的困境。

參與調查者中有31%表示，要等待6至12小時才能加油，並加油有配額限制。

阿根廷目前正值原物料交易及當季水果收成季節，仰賴卡車運輸，柴油需求跟著提升。另一方面，部分企業因應預防冬季天然氣不足的問題，事先囤積柴油，以便供發電機燃料使用，使得全國柴油供應更加吃緊。

阿根廷柴油三成仰賴進口。受俄烏戰爭影響，國際柴油價格飆升，但阿根廷境內因貨幣貶值、通膨升高，使得阿根廷的柴油成為拉丁美洲國家中最便宜的來源，許多鄰近國家居民紛紛跨越邊境到阿根廷購買柴油，加劇阿根廷柴油短缺問題。

國家報（La Nacion）指出，阿根廷柴油每公升要價為0.951美元，遠低於秘魯（1.09美元）、智利（1.12美元）、墨西哥（1.16美元）、巴拉圭（1.16美元）、美國（1.33美元）、烏拉圭（1.42美元）和巴西（1.42美元）。

阿根廷貨運代理商業實體聯合會表示，「超過90%的阿根廷商品透過卡車運輸，如果沒有緊急解決方案，我們不能及時運送農作物收成、動物、食物，經濟將開始受到大幅影響」。

阿根廷北部生產玉米、甘蔗的農家抱怨，缺乏柴油使得收割機無法運作，收割進度大受影響。

阿根廷石油工業商會（CIARA）和阿根廷生物燃料商會（CARBIO）則對阿根廷能源部喊話，認為生質柴油是短期內可解決柴油短缺問題的方案，阿根廷擁有生產生質柴油的能力，可用百分百國產生質柴油取代進口柴油，渡過難關。（編輯：周永捷）1110604