俄國受制裁大幅減產石油 OPEC+努力彌補缺口

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（中央社倫敦2日綜合外電報導）石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）消息人士今天表示，OPEC+正在努力彌補俄羅斯減少的石油產量。西方國家因烏克蘭戰事而對俄國實施制裁，導致俄國石油產量每天減少約100萬桶。

路透社報導，一名熟悉俄國立場的石油輸出國家組織和結盟油國消息人士表示，莫斯科可能會同意其他產油國彌補其減產數量，但這可能不會在今天的一項會議上達成協議，也可能不會完全替代生產。

一名波斯灣國家的OPEC+消息人士透露，在今天的會議上「很有可能」就此事做出決定。

OPEC+將於今天稍晚舉行視訊會議，外界普遍預期，儘管全球市場緊縮，OPEC+仍將堅持每月溫和增產的計畫。

然而根據各種估計，西方國家因烏克蘭戰事而對俄國實施的制裁，可能導致這個世界第2大石油出口國每日生產和出口數量減少多達200萬到300萬桶。

英國「金融時報」（Financial Times）昨天引述消息人士報導，如果俄國石油產量因西方國家實施的制裁而大幅下降，沙烏地阿拉伯準備提高其石油產量。

金融時報引述一名外交消息人士的話報導，有關沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國立即增產的討論已在進行中，並可能在今天舉行的OPEC+會議上宣布。OPEC+由石油輸出國家組織的會員國和以俄國為首的盟國組成。

消息人士透露，原定9月啟動的增產，將提前至7月和8月。

作為OPEC最大產油國的沙烏地阿拉伯，此前一直拒絕美國的增產呼籲。消息人士表示，為緩和與美國總統拜登政府的關係，沙烏地阿拉伯同意改變立場，提高產量以平抑油價。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110602