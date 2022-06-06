美國會攻擊事件將再展開調查聽證 聚焦暴力過程

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國前總統川普的支持者2021年1月6日闖入美國國會山莊試圖推翻選舉結果，而發生致命衝突，美國國會的相關調查本週將進入新階段，聽證會將再度聚焦於衝突過程和幕後主謀。

路透社報導，目前距離11月8日美國期中選舉剩下5個月，結果將決定那個政黨未來兩年掌控國會。川普（Donald Trump）所屬的共和黨努力淡化或否認1月6日事件暴力經過，民主黨主導的聯邦眾議院特別委員會則將嘗試扭轉這番企圖。

特別委員會9名成員之一、民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）最近受訪時表示：「這是（前）總統（川普）為了推翻2020年總統大選結果，而針對（前）副總統（拜登）和國會所安排的一場政變。」

他說：「我們將把發生的每件事全貌公諸於世。這是一場暴力叛亂和未遂政變，因為（時任副總統）彭斯（Mike Pence）拒絕配合計畫而救了我們。」

事發當天，數千名川普的支持者為了阻止美國國會正式認證拜登（Joe Biden）贏得2020年總統大選，而闖入國會大廈攻擊。由7位民主黨眾議員和2位共和黨眾議員組成的特別委員會，過去一年調查工作主要著重在事發前的相關事件發展，以及造成事發的原因。

特別委員會將在美東時間9日晚間8時收視黃金時段舉行聽證會，目的是儘可能吸引更多美國民眾注意。委員會尚未宣布這場聽證會將傳喚那些證人。接下來2週還安排舉行5場聽證會。

委員會主席、民主黨眾議員湯普森（Bennie Thompson）最近告訴媒體記者，首場聽證會「將包含證據呈現及國會職員與外部目擊者作證」。

不過，根據美國「華盛頓郵報」和美國廣播公司新聞網（ABC News）5月民調，僅4成美國民眾相信委員會對事件進行「公平公正」調查。

許多美國人根本不關心這場18個月前發生的事件，而更在意通貨膨脹、連串大規模槍擊和暑期度假計畫。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110606