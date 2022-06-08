俄暫不執行漁業協定 日本：遺憾但會繼續協議

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（中央社東京8日綜合外電報導）俄羅斯外交部7日宣布暫不執行有關日本漁船「安全作業」的政府間協定，日本內閣官房長官松野博一今天說，「對單方宣布停止履行協定感到遺憾」，仍將會與俄羅斯進行協議。

日本富士新聞網報導，俄羅斯外交部7日發表聲明指出，有關不在日本所稱「北方領土」（日本和俄羅斯爭議領土）周邊海域查緝日本漁船，也就是所謂的「安全作業」，俄方將暫不執行日俄1998年所締結協定。

俄方主張，主因是日方凍結基於協定的付款，並延遲必要文件的署名。

松野今天在記者會上對此表示，對單方宣布停止履行協定感到遺憾，日本方面為能持續基於協定進行作業，將會與俄羅斯方面進行協議。

松野強調，最重要的是盡全力確保漁業相關人士的作業安全。

這份協定主要是日本透過支付俄方「協力金」（協力為合作之意）進行捕撈的方式，捕撈漁獲包括黃線狹鱈、遠東多線魚及章魚等，日本漁船未來有可能無法在這個海域進行作業。

每日新聞報導，談到俄方主張日方「凍結」付款，松野雖然說最近一次的付款尚未支付，但細節部分則以「外交上的問題」為由未說明。

相關人士表示，日本政府已向俄方表達「無法接受單方宣布，對此感到遺憾」的立場。

讀賣新聞報導，有關安全作業的協定，是日俄間多個漁業協定中的一個，於1998年生效。為了防止俄羅斯當局查緝日本漁船等情況，在每年進行的談判決定漁獲量、漁期、作業船隻數目及支付俄方「協力金」等作業條件。

捕撈漁種以黃線狹鱈、遠東多線魚及章魚為主，2021年12月決定了今年作業條件。根據雙方協議，今年漁獲量總計2177噸，漁期從9月16日的遠東多線魚開始，一直到2023年1月到3月的黃線狹鱈漁期。

由於目前並非漁期，所以俄方暫不履行協定，就現階段來看似乎影響有限。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1110608