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俄國唯一航母維修再延長 最快2024年才歸隊

2022/6/8 16:07
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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯塔斯社今天引述國防消息人士說法報導，俄國唯一現役航空母艦「庫茲涅佐夫海軍上將號」再度受到維修延誤，最快要到2024年才能歸隊執行任務。

路透社報導，1985年下水啟用的庫茲涅佐夫海軍上將號航空母艦（Aircraft Carrier Admiral Kuznetsov）進行整修以及進行現代化工程，原訂2023年恢復運作。

這名消息人士向塔斯社（Tass）表示，這次在維修工作上發現缺陷，意味著這艘船艦停泊港口的時間將比原先預計的要長。庫茲涅佐夫海軍上將號2021年將原訂今年歸隊的時程延至2023年。

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庫茲涅佐夫海軍上將號2019年12月進行維修時失火，造成至少1名軍人身亡、12人受傷。2018年庫茲涅佐夫海軍上將號在維修時受損，當時承載的浮塢沉沒，一台起重機倒塌在航艦甲板上，在甲板上砸出一個大洞。

庫茲涅佐夫海軍上將號2017年冒著黑煙通過接近英格蘭海岸水域時被時任英國國防大臣法隆（Michael Fallon）稱為「羞恥之艦」，在英國蒙上臭名。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110608

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