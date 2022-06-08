烏俄戰爭刺激通膨飆升 印度兩月內二度升息

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（中央社孟買8日綜合外電報導）印度中央銀行今天宣布兩個月內第二度升息，這個亞洲第三大經濟體在俄羅斯入侵烏克蘭後，也受到通貨膨脹飆升的衝擊。

印度中央銀行印度儲備銀行（The Reserve Bank of India）今天調高主要附買回利率50個基點，到4.90%。印度央行一個月前開始採取積極的貨幣緊縮，在5月意外調高這項利率0.4個百分點，到4.40%。

印度儲備銀行總裁達斯（Shaktikanta Das）在電視轉播的談話中表示：「歐洲的戰爭仍然持續，我們每天都面臨新的挑戰。」他指的是食品和燃料價格上漲。

他說，通膨是全球性的問題，但新興經濟體面臨著「更大的挑戰」，隨著先進經濟體的貨幣政策轉變，市場出現動盪。

印度經濟遭COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊後強勁反彈，成為世界成長速度最快的國家之一，但隨著全球大宗商品價格飆升，印度正努力應對不斷上升的成本。

印度今年前4個月的消費者通膨率都超過央行2%到6%的目標區間，4月通膨率更來到7.79%的8年新高。

印度經濟出現全面性的價格大幅上漲，包括食品和燃料。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110608