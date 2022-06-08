更多編輯台推薦新聞：
中央社每週好書讀全新改版 品閱書香新視界
文化

中央社每週好書讀全新改版 品閱書香新視界

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
誠品信義恐熄燈 大房東統一再取得商場23%持分
首頁 / 國際

烏俄戰爭刺激通膨飆升 印度兩月內二度升息

2022/6/8 18:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社孟買8日綜合外電報導）印度中央銀行今天宣布兩個月內第二度升息，這個亞洲第三大經濟體在俄羅斯入侵烏克蘭後，也受到通貨膨脹飆升的衝擊。

印度中央銀行印度儲備銀行（The Reserve Bank of India）今天調高主要附買回利率50個基點，到4.90%。印度央行一個月前開始採取積極的貨幣緊縮，在5月意外調高這項利率0.4個百分點，到4.40%。

印度儲備銀行總裁達斯（Shaktikanta Das）在電視轉播的談話中表示：「歐洲的戰爭仍然持續，我們每天都面臨新的挑戰。」他指的是食品和燃料價格上漲。

他說，通膨是全球性的問題，但新興經濟體面臨著「更大的挑戰」，隨著先進經濟體的貨幣政策轉變，市場出現動盪。

印度經濟遭COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊後強勁反彈，成為世界成長速度最快的國家之一，但隨著全球大宗商品價格飆升，印度正努力應對不斷上升的成本。

印度今年前4個月的消費者通膨率都超過央行2%到6%的目標區間，4月通膨率更來到7.79%的8年新高。

印度經濟出現全面性的價格大幅上漲，包括食品和燃料。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110608

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族