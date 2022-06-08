澳洲總理：重新審查中資承租達爾文港合約

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（中央社記者丘德真雪梨8日專電）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天公開表示，中資企業承租達爾文港99年的合約，澳洲政府將會重新審查。

澳聯社（AAP）報導，艾班尼斯昨天結束訪問印尼行程，飛抵澳洲北領地（Northern Territory，NT）首府達爾文市（Darwin）。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）網站報導，艾班尼斯今天上午與北領地首席部長（NT Chief Minister）費爾（Natasha Fyle）舉行聯合記者會。艾班尼斯於記者會上證實，澳洲政府將會重新審查中資企業向北領地政府承租達爾文港99年的合約。

據艾班尼斯個人網站資料顯示，他早在2018年擔任工黨（Labor）基建事務發言人時，就已經公開反對准許中資嵐橋集團澳洲子公司（Landbridge Group Australia）取得達爾文港99年租用權。隨後，艾班尼斯多次公開反對達爾文港落入任何外資企業手中。

澳洲金融評論報今天報導，艾班尼斯說在5月大選前曾經承諾，待工黨上台執政後，將會推動重新審查嵐橋集團取得達爾文港99年租用權的合約。

艾班尼斯表示，工黨過去作為反對黨時，就曾支持當時由莫里森（Scott Morrison）領導的自由黨國家黨聯盟（Coalition）政府推動法案，以便聯邦政府可以阻擋地方政府與外國機構所簽訂的協議。

澳洲國會2020年12月通過「澳洲對外關係（州和領地協議）法2020」（Australia's Foreign Relations〔State and Territory Arrangements〕Act 2020），授權聯邦政府可依法撤銷地方政府與外國機構已簽訂的協議。

達爾文港是全澳洲最北面和最靠近亞洲的深水港。由於達爾文港在第二次世界大戰曾遭日軍轟炸，再加上當地自2012年起成為美國陸戰隊輪駐達爾文部隊（MRF-D）的派駐地點，因此達爾文港被視為澳洲重要戰略據點。

嵐橋集團澳洲子公司自2015年起取得達爾文港租用權99年，由於母公司中國嵐橋集團董事長葉成曾經擔任中國全國政協委員，因此嵐橋集團承租達爾文港一事持續成為澳洲國安爭議焦點。澳洲輿論亦多次傳出要求撤銷有關租用合約的呼聲。

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澳洲國防部1月公布審查報告指出，嵐橋集團承租達爾文港未對澳洲構成國安疑慮。因此，澳洲聯邦政府至今尚未撤銷嵐橋集團的租用權。

不過，今年3月澳洲政府宣布將斥資15億澳元（約新台幣320億元）於達爾文市興建全新港口設施。澳洲當局坦承有關「新達爾文港」計畫是基於國安考慮，以便讓澳軍和美國駐軍能夠避免使用中資企業承租的達爾文港港口設施。（編輯：馮昭）1110608