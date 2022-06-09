拜登現身深夜談話節目 談槍枝管制和墮胎

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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國總統拜登上任以來，首度面對面在深夜談話節目受訪，主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）提出槍枝管制和墮胎權等棘手問題，也主動提出不少建議。

美國廣播公司（ABC）談話節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）主持人吉米金摩對華府面臨的棘手問題表示沮喪。拜登卻不以為然，表示儘管美國仍受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但他堅稱「我一生中從未如此樂觀」。

吉米金摩迅速插話：「你為什麼這麼樂觀？這沒有道理！」

拜登說，他把希望寄託在年輕人身上，因為他們是「美國歷史上受過最好教育、偏見最少、奉獻最多的一代」。

他說：「這一代人將改變一切，我們只需要確保我們不會放棄。」

節目8日下午在洛杉磯錄製。拜登前往洛杉磯是為了參加本週舉行的美洲峰會，第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）以及拜登的孫女娜歐蜜（Naomi）和她的未婚夫都坐在觀眾席。

拜登先前以總統身分唯一參加的一次深夜談話節目是在去年12月，當時他透過視訊現身美國國家廣播公司（NBC）節目「吉米A咖秀」（The Tonight Show），接受主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）訪問。

吉米金摩訪問一開始就拋出有關槍枝管制的問題，提到最近發生的一連串大規模槍擊事件。吉米金摩問說：「我就開門見山地問了，為什麼我們沒有對此做任何事情？」

民主黨籍總統拜登回答說，「這不是你父親那個年代的共和黨了」，他指責在野黨太害怕實施任何管制槍枝，害怕在初選受挫。

吉米金摩向拜登施壓，問他是否可以用行政命令來加強槍枝管制，並指出前總統川普對槍枝管制的態度「就像發萬聖節糖果一樣」。

儘管拜登在槍枝議題上已經採取部分單方面措施，但他表示，他對逾越自己的權限不感興趣。拜登說：「我不想效仿川普，濫用憲法和憲法權威。」

另外，吉米金摩表示他對氣候變遷和墮胎等議題上取得的進展感到失望。他說：「我們倒退走了。」

吉米金摩也對拜登面臨的挑戰表示同情，特別是即將到來的美國最高法院判決，可能推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade），這一法案使美國全國範圍內的墮胎合法化且具有里程碑意義。

拜登表示，他正在研究相關行政命令，但他說最好的解決方法是通過立法和選舉。

拜登說，如果美國最高法院推翻羅訴韋德案，「這將引發一場小型革命，他們將投票讓這些人下台」。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110609