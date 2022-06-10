美夫婦德州遇害成懸案 失蹤女嬰逾40年後奇蹟現身

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）德州當局今天宣布，他們找到一名綽號「荷莉寶寶」的美國女子，她的父母在1981年被發現遇害，當時她還是個小嬰兒。當局也籲請公眾協助解開這起謀殺案之謎。

美國廣播公司（ABC）分台ABC7報導，這名女子名叫荷莉（Holly），現年42歲；她的父母1981年被發現死於德州休士頓（Houston）的一處林地。

這起謀殺案曝光時，還是嬰兒的荷莉並未在父母的遺骸身邊，此後人間蒸發的她也有了「荷莉寶寶」的綽號，如今40年過後，她竟然尚在人間。

2021年，國際鑑定者組織（Identifinders International）利用基因族譜學，確定遺體屬於佛州夫婦蒂娜．蓋爾．林恩．克勞斯（Tina Gail Linn Clouse）及哈羅德．狄恩．克勞斯二世（Harold Dean Clouse Jr.）。

德州州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）辦公室發表聲明指出：「已發現荷莉寶寶還活著且健在，如今她已42歲。」

第一助理檢察長韋布斯特（Brent Webster）告訴記者：「我們今天非常欣喜，荷莉被找到了」，但他也提及，「我們仍在尋找本案的嫌犯」。

韋布斯特告訴記者，荷莉當年被留在亞利桑那州一所教堂裡，由一個家庭扶養長大，這個家庭成員未涉嫌謀殺。

他說，警方正在尋找2名「自稱游牧宗教團體成員」的女性，她們將荷莉送到教堂。

「當時她們身穿白色長袍、赤腳。她們還說，其宗教信仰規定包括分隔男女信徒、吃素，且不能穿戴或使用皮革製品。」

韋布斯特指出，荷莉已被告知她親生父母的身分，7日也已首次與她的親生大家庭透過網路見面。（譯者：陳正健/核稿：施施）1110610