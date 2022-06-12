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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭

俄羅斯麥當勞改名再出發 第一批15家門市迎賓

2022/6/12 18:38（6/12 18:50 更新）
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（路透社）
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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）莫斯科的麥當勞餐廳今天再次開張，不過，新的老闆是俄羅斯人，名稱也改成Vkusno & tochka，意思是「美味，就是這樣」。

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國速食連鎖店之王麥當勞（McDonald's）因道德考量離開俄國，俄羅斯速食業出現戰後新曙光，最初將有15家重新命名的原麥當勞分店在首都及周邊地區開張。

Vkusno & tochka執行長帕羅耶夫（Oleg Paroev）說，公司計劃在6月底前在俄羅斯重新開放200家餐廳，到夏天結束時重新開放所有850家餐廳。

帕羅耶夫在記者會上說：「我們的目標是讓我們的客人不要覺得在品質和氣氛上有所差異。」記者會地點曾是1990年前蘇聯時代在莫斯科開設的第一家麥當勞餐廳。

2月24日莫斯科入侵烏克蘭前幾週，帕羅耶夫在2月被任命為俄羅斯麥當勞執行長。他說，重新命名的速食連鎖店將保留麥當勞內部陳設，但將清除任何舊名稱。

帕羅耶夫說，公司將保持顧客「負擔得起的價格」，但不排除短期內微幅上漲。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110612

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