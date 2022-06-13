日經：台美國安高層對話 聚焦武器供台

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（中央社新加坡13日綜合外電報導）3名知情人士向日本經濟新聞透露，美國和台灣國安高層的雙邊戰略對話準備工作已經進入最後階段。總統府與外交部今天都表示，基於台美默契不做評論。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，台美國安高層對話將於本月底前在美國舉行，預料聚焦武器供應與軍事演習的具體措施。

根據台灣媒體，雙邊官員將在「蒙特瑞對話」常規框架下討論安全合作細節。「蒙特瑞對話」上次於2021年在美國舉行。根據慣例，對話計畫與細節都不會公開。

一名消息人士指出，台美國安高層對話的關鍵主題之一是美國對台灣的武器支援。華府將軍售台灣視為優先項目，將能有效阻止中國可能對台灣發動登島攻擊。

根據媒體報導，年度台美高層國安對話及軍事安全會議「蒙特瑞對話」下週舉行，地點在美國華府附近。國安會秘書長顧立雄將領軍，並率國安部門高層訪美，與美國軍政高層進行戰略對話。

總統府發言人張惇涵上午表示，台美之間一直有順暢的溝通管道，基於台美默契，沒有評論。

「日經亞洲」上月引述3名國會消息人士報導，美國國會正在商討對台灣的金援計畫，將提供台灣數十億美元，以採購武器。

在週末於新加坡登場的「香格里拉對話」亞洲安全會議中，台灣是熱門議題。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11日表示，在美國「一中政策」下，「我們持續履行台灣關係法的承諾，包括協助台灣維持足夠自我防衛能力」。奧斯汀也警告，中國增加在台灣附近的挑釁軍事行為，破壞穩定。

中國國防部長魏鳳和12日抨擊美國的印度太平洋戰略，認為對中國構成威脅，同時稱台灣獨立是「妄想」。

他也表示，若有人把台灣分裂出去，「會不惜一戰」，一定會打到底，「這是中國不二的選擇」。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110613